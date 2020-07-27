https://news.day.az/world/1256885.html Пандемия коронавируса в мире усиливается - ВОЗ
Пандемия коронавируса в мире усиливается - ВОЗ
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться". Как отметил гендиректор, "за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось", - сказал он.
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