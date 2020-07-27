Во Вьетнаме обнаружили новый агрессивный тип коронавируса

Во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях страны зафиксирована вспышка коронавируса. На сайте правительства страны говорится, что она вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Двое из четырех пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.

Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты минздрава страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19, сообщает интернет-портал правительства Вьетнама.