Власти Франции призвали предприятия запастись масками

Правительство Франции рекомендует предприятиям запастись защитными масками для сотрудников в связи с риском возникновения второй волны коронавируса. Об этом говорится в письме министра здравоохранения республики Оливье Верана, адресованном руководителям французских компаний, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рекомендуется создать запас масок на 10 недель с тем, чтобы справиться с потенциальным новым всплеском пандемии коронавируса", - отмечается в документе, текст которого приводит в понедельник агентство France Presse. В нем подчеркивается, что руководство компаний "должно гарантировать наличие всего необходимого для защиты сотрудников с тем, чтобы обеспечить непрерывность деятельности предприятия".

В письме также напоминается о "необходимости придерживаться на территории предприятий социальной дистанции в 1 м между работниками". Согласно прогнозу профессора-иммунолога Жана-Франсуа Дельфресси, возглавляющего научный совет по коронавирусу при президенте республики, вторая волна коронавирусной инфекции может начаться во Франции осенью 2020 года.

В середине июля президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции наблюдаются признаки возвращения коронавируса, но власти, по его словам, подготовились к возможной второй волне эпидемии. С 20 июля на территории страны введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах: в магазинах, административных учреждениях, банках, музеях, зданиях компаний. Штраф за нарушение этой меры составляет €135.

Согласно последним данным Минздрава, с начала пандемии во Франции выявлено более 180 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 30 тыс. инфицированных за это время умерли. В последние несколько недель французские власти фиксируют рост числа случаев заражения новым коронавирусом.