Великобритания показала истребитель следующего поколения

Королевские военно-воздушные силы Великобритании разместили в Twitter проморолик с истребителем следующего (шестого) поколения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В подписи к посту говорится, что в разработке самолета, который получил название Tempest ("Буря"), будут участвовать вместе с ранее заявленными 7 новых компаний.

Работы по Tempest начались в 2018 году. Истребитель должны будут сделать к 2035 году. При этом стоимость разработки оценивается в 2 млрд фунтов стерлингов (2,54 млрд долларов).

Головным разработчиком самолета является британская компания BAE Systems. Предполагается, что истребитель заменит самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Он будет отличаться высокой степенью автоматизации и цифровизации и получит гиперзвуковое оружие.

Ранее США показали истребитель шестого поколения.