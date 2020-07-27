https://news.day.az/world/1256956.html Помощник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Помощник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал тест на коронавирус нового типа, который показал положительный результат.
Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их словам, О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако, как сообщили агентству собеседники, продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности.
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