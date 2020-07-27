Помощник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал тест на коронавирус нового типа, который показал положительный результат.

Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако, как сообщили агентству собеседники, продолжает удаленно исполнять свои рабочие обязанности.