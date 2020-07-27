https://news.day.az/world/1256977.html В Москве из-за пожара из СИЗО-6 эвакуировали больше 850 человек
В Москве из-за пожара из СИЗО-6 эвакуировали больше 850 человек
В Москве из-за пожара из СИЗО-6 "Печатники" эвакуировали больше 850 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Организуется штаб пожаротушения. Из здания эвакуировано около 600 человек", - сказали в МЧС.
Ранее стало известно, что загорелся первый этаж в здании. На месте работают спецслужбы.
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