В Москве из-за пожара из СИЗО-6 эвакуировали больше 850 человек

В Москве из-за пожара из СИЗО-6 "Печатники" эвакуировали больше 850 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Организуется штаб пожаротушения. Из здания эвакуировано около 600 человек", - сказали в МЧС.

Ранее стало известно, что загорелся первый этаж в здании. На месте работают спецслужбы.