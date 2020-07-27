https://news.day.az/world/1257003.html Суд в Москве потребовал арестовать пятерых армян, устроивших драку в столице
Суд в Москве потребовал арестовать пятерых армян, устроивших драку в столице
Следствие требует отправить под арест в СИЗО пять человек, которым вменяется участие в массовой драке на юге Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщили в Никулинском суде Москвы, куда поступили соответствующие ходатайства.
"В суд поступили ходатайства о заключении под стражу в отношении Никояна С. М., Никояна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш. и Апреяна А. А., которые проходят по делу о хулиганстве в составе группы лиц", - сказали в суде.
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