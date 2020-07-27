Делегация Ирана обсудит в Киеве компенсацию за сбитый Boeing

Делегация из Ирана прибудет в Киев 29-30 июля для обсуждения компенсаций за сбитый в январе украинский пассажирский самолет.

Об этом в понедельник заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пригласили в Киев делегацию из Ирана и благодарны за то, что они приняли приглашение, 29-30 июля они прибывают. Это послезавтра. Я не могу раскрыть итоговые цифры компенсаций, не потому, что я не хочу, а потому, что цифры станут итогом переговоров", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

Кулеба добавил, что "принимая во внимание обстоятельства случившегося, есть все причины просить Иран заплатить самую высокую цену".

По данным главы украинского МИД, Украина на переговорах будет представлять интересы всех пострадавших сторон. "В соответствии с меморандумом, который мы подписали со странами, граждане которых пострадали от этой катастрофы, Украина действует как спикер и представляет интересы всех групп на переговорах", - отметил он.