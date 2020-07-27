https://news.day.az/world/1257016.html В Москве арестованы армяне, напавшие на азербайджанцев
В Москве арестованы армяне, напавшие на азербайджанцев
Московский суд арестовал пятерых армян за нападение на азербайджанцев в разных районах столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство в составе группы лиц")", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в настоящий момент в Никулинском суде рассматривается ходатайство об аресте Нарека Петросяна и Размика Саакяна, также обвиняемых по вышеупомянутой статье.
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