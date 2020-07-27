В Москве арестованы армяне, напавшие на азербайджанцев

Московский суд арестовал пятерых армян за нападение на азербайджанцев в разных районах столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство в составе группы лиц")", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в настоящий момент в Никулинском суде рассматривается ходатайство об аресте Нарека Петросяна и Размика Саакяна, также обвиняемых по вышеупомянутой статье.