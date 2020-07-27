https://news.day.az/world/1257018.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 210 тысяч
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 210 тысяч
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 630.
Об этом, как передает в понедельник Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 227 019, за прошедшие 24 часа 919 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 210 469.
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