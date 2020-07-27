Европа начала готовиться ко второй волне коронавируса

Европейские страны все активнее готовятся на случай второй волны коронавируса COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет газета The Guardian.

"Европа готовится ко второй волне коронавируса. Постоянные новые вспышки заболевания делают все более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер. И все это происходит в ситуации, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе", - пишет газета.

К примеру, власти Каталонии заявили, что некоторые меры "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели, это половина всех случаев, выявленных за этот период в Испании.

"Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способным ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности, сотрудничества и коллективными усилиями", - сказал председатель правительства Каталонии Ким Торра. "Но ситуация критическая, и если мы не справимся, нам придется вернуться назад (к мерам ограничения - ИФ)", - добавил он.

Также Торра призвал молодежь перестать устраивать и ходить на домашние вечеринки, поскольку именно из-за этого растет число случаев заражения коронавирусом.

В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка. "Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций", - сказал министр.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию с другими людьми.

В Греции собираются ввести обязательное ношение масок на лице не только в супермаркетах, но и в остальных закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. На такие меры власти хотят пойти, потому что число заражений в стране продолжает расти. Представитель правительства Стелиос Петсас отметил, что ношение масок в церквях в обязательном порядке - это только вопрос времени. Сейчас в Греции маски также необходимо носить в общественном транспорте, за нарушение грозит штраф в 150 евро.

В Бельгии также не исключают, что в стране могут ввести второй "полный локдаун".

Национальный совет безопасности Бельгии, срочно созванный в понедельник на несколько дней раньше, чем планировалось, после шестичасовых дебатов решил частично ужесточить применявшиеся меры против пандемии COVID-19. Премьер-министр Софи Вильмес заявила, что эпидемиологические данные тревожны, и руководство страны пытается держать ситуацию под контролем.

"Цель вполне ясна: избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре", - сказала Вильмес.