В Москве в людей ударила молния

Молния во время грозы в Москве попала в двух мужчин на берегу Мещерского пруда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Сегодня днем на берегу Мещерского пруда во время непогоды молния ударила двух мужчин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба мужчины пострадали.

"На место происшествия в Солнцево в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и бригады скорой медицинской помощи. В результате поражения молнией пострадали два человека. Они в состоянии средней степени тяжести доставлены в одну из городских больниц. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в понедельник ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, местами сильном, грозе, граде и порывах ветра до 19 м/с.