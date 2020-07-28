У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано 27 июля у побережья Филиппин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 244 км к северу от города Давао с населением около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.