База с военнослужащими США подверглась ракетному обстрелу в окрестностях Багдада

Расположенная севернее Багдада в районе Эт-Таджи военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу.

Об этом сообщает новостной портал Shafaq news, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по лагерю неизвестные выпустили четыре ракеты. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Вслед за атакой в небо над лагерем были подняты американские боевые вертолеты.