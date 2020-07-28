https://news.day.az/world/1257036.html База с военнослужащими США подверглась ракетному обстрелу в окрестностях Багдада
База с военнослужащими США подверглась ракетному обстрелу в окрестностях Багдада
Расположенная севернее Багдада в районе Эт-Таджи военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу.
Об этом сообщает новостной портал Shafaq news, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, по лагерю неизвестные выпустили четыре ракеты. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Вслед за атакой в небо над лагерем были подняты американские боевые вертолеты.
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