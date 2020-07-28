Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

Координаторы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) исходят из того, что одна доза будущей вакцины от коронавируса будет стоить максимум $40.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на члена руководства альянса Сета Беркли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Беркли отверг информацию из источников в Евросоюзе о том, что альянс уже определился с расценками в $40 за дозу для пациентов в развитых государствах мира.

"Разброс в цифрах гораздо более широк, а они [источники в ЕС] выбрали самую высокую цену", - уточнил он.

По его словам, представители нового международного финансового механизма GAVI Covax AMC, который поможет обеспечить беднейшие страны мира вакциной от нового коронавируса после ее создания, действительно устроили презентацию для ЕС.

"$40 была максимально высокой ценой в перечне предложенных расценок для стран с высокими доходами [населения]", - сказал Беркли.

Он пояснил, что испытания большинства вероятных вакцин от коронавируса находятся на столь раннем этапе, что о финальных расценках говорить преждевременно.

"Правда состоит в том, что никто понятия на имеет, какова будет цена, так как нет понимания того, какая из [потенциальных] вакцин сработает", - сказал Беркли.

Великобритания в июне организовала в режиме онлайн третий Глобальный саммит по вакцинам, участники которого обязались выделить в общей сложности $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 год. На саммите было объявлено об организации нового международного финансового механизма, который поможет обеспечить беднейшие страны мира вакциной от нового коронавируса после ее создания. GAVI рассчитывает привлечь начальное финансирование нового механизма в размере $2 млрд.

Принцип предварительных обязательств по будущим закупкам вакцин (AMC, Advance Market Commitment) уже долгое время применяется GAVI и положен в основу нового финансового механизма. Первыми финансирование нового механизма должны осуществить Великобритания, Италия, Канада и Норвегия, а также Фонд Билла и Мелинды Гейтс. $177,5 млн, оставшихся неиспользованными после истечения срока действия предыдущего механизма PCV AMC, который применялся для финансирования программы борьбы с пневмококковой пневмонией, пойдут на то, чтобы гарантировать приобретение вакцин от коронавируса для развивающихся стран.