Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса

Во Вьетнаме прекратилось авиасообщение с городом Дананг из-за появления нового агрессивного типа коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министерство транспорта страны запретило прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней, начиная с 28 июля.

Ранее сообщалось, что число пациентов, инфицированных, предположительно, новым типом коронавируса выросло почти в три раза - известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех.

Согласно информационному порталу правительства Вьетнама, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса - он агрессивнее и опаснее ранее известных.