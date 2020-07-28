Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса
Во Вьетнаме прекратилось авиасообщение с городом Дананг из-за появления нового агрессивного типа коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Министерство транспорта страны запретило прием и отправку самолетов в Дананге на 15 дней, начиная с 28 июля.
Ранее сообщалось, что число пациентов, инфицированных, предположительно, новым типом коронавируса выросло почти в три раза - известно об 11 случаях, в то время как раньше сообщалось о четырех.
Согласно информационному порталу правительства Вьетнама, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом коронавируса - он агрессивнее и опаснее ранее известных.
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