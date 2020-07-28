В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 23 тысячи, скончались еще свыше 600 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 23 284 новых случая заболевания и 614 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 24 578 и 555 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 442 375 случаев заражения, 87 618 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.