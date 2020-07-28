В ООН связали уровень смертности от коронавируса со степенью загрязнения воздуха

Сильное загрязнение воздуха может вести к повышению уровня смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН о воздействии пандемии на жизнь в крупных городах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Загрязнение воздуха и количество парниковых газов значительно снизились, - констатировали в ООН. - Согласно имеющимся показателям, плохое качество воздуха связано с более высоким уровнем смертности от COVID-19".

При этом в организации предупредили: если не предпринять меры по охране окружающей среды в процессе снятия карантинных мер, очищение воздуха станет лишь временным достижением. В связи с этим генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "придерживаться зеленой политики при инклюзивном восстановлении экономики".

"Во многих городах были созданы новые велодорожки, пешеходные зоны, что позволяет улучшить безопасность передвижения и качество воздуха", - указал он.

"Стимулирующие выплаты правительств могут помочь нам на пути к выполнению Целей устойчивого развития, если они будут сфокусированы на экологической трансформации и создании новых рабочих мест", - заключил генсек.

В ООН также рассказали, что около 90% зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом приходится на крупные города.

"Городская территория стала эпицентром пандемии. Согласно оценкам, на крупные города приходится 90% всех случаев", - отметили во всемирной организации.

При этом, как указали в ООН, это необязательно связано с высокой плотностью населения. "Крупные города бывают уязвимы из-за их организации, особенностей условий жизни, работы и передвижений их жителей", - подчеркивается в докладе.

"Необходимо обеспечить, чтобы на всех этапах ответ на вызовы пандемии включал в себя устранение неравенства, - заявил в своем видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. - Нам нужно поставить во главу угла защиту наиболее уязвимых жителей наших городов, в том числе создавая приюты и новые дома для бездомных". "Это наш шанс сделать мир лучше, чем до пандемии, создать более устойчивые, инклюзивные и экологичные города", - заключил он.