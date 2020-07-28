Оценена вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью

Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Как сообщает издание The Mirror, это вряд ли произойдет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники издания считают, что грядущий выпуск скандальной биографической книги "В поисках свободы" об отношениях принца Гарри и Меган Маркл окончательно разрушит надежды Елизаветы II на воссоединение королевской семьи. Уже известно, что в произведении, которое поступит в продажу в августе, принца Уильяма назвали бессердечным и лишенным сострадания.

Один из инсайдеров заявил журналистам, что публикация "разнесет в клочья" все шансы на возвращение герцога и герцогини Сассекских в качестве членов королевской семьи с новыми обязанностями. Другой предположил, что двери английских дворцов всегда останутся открытыми для пары, однако "сложно понять, как они смогут совмещать исполнение монарших обязанностей и карьеру в США". Третий источник отметил, что обсуждение статуса принца Гарри и Меган Маркл все еще не завершено, но "вряд ли они когда-нибудь вернутся".

Издание называет самой болезненной темой книги описание отношений между внуками королевы и их женами. В то время как в биографии сказано, что Кейт Миддлтон приложила недостаточно усилий, чтобы подружиться с невесткой, а принц Уильям очень прохладно отнесся к идее брата жениться на актрисе, источники во дворце утверждают, что чета герцогов Кембриджских очень радушно приняла Меган Маркл.