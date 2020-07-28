Бывший премьер Малайзии признан виновным в хищении миллиардов

Суд признал премьер-министра Малайзии Наджиба Разака виновным по семи обвинениям в коррупции, его ждет еще четыре суда. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суд вынес обвинительные приговоры по статьям о злоупотреблении властью, преступном злоупотреблении доверием и отмывании денег. Всего бывшему главе правительства предъявлено 42 обвинения. Он свою вину отрицает и собирается оспаривать решение судей.

Подозревают, что он причастен к расхищению государственных средств с помощью организованного им фонда 1MDB - подсчитано, что тогда пропало около 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, в скандале замешан международный банк Goldman Sachs. Его администрация договорилась с властями Малайзии, что роль банка не будет расследоваться. За это компания заплатит государству 3,9 миллиарда долларов, 2,5 из них - наличными.

В июне 2018 года во время обысков полиция обнаружила у Разака ценности на 273 миллиона долларов. Среди изъятого из помещений, принадлежащих семье экс-главы правительства, - украшения, аксессуары, наличные деньги, а также документы, относящиеся к скандалу с фондом 1MDB.

Разак занимал пост премьер-министра Малайзии с 3 апреля 2009 года. Он лишился его во время выборов в мае 2018-го, что связывают именно с обвинениями в коррупции.