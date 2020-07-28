https://news.day.az/world/1257109.html Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Обновленный "белый список" будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа.
Как передает Day.Az, об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.
"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал он.
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