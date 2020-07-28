Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран

Со следующей недели правительство Германии вводит обязательное тестирование на наличие коронавируса всем пассажирам, которые приезжают из стран с повышенным риском инфицирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Он отметил, что необходимо предупредить инфицирование от путешественников, которые возвращаются из-за границы.

По его словам, тест будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.