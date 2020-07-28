https://news.day.az/world/1257121.html Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран
Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан ряда стран
Со следующей недели правительство Германии вводит обязательное тестирование на наличие коронавируса всем пассажирам, которые приезжают из стран с повышенным риском инфицирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Он отметил, что необходимо предупредить инфицирование от путешественников, которые возвращаются из-за границы.
По его словам, тест будет обязательным и бесплатным. Его будут проводить в соответствии с законом о защите от инфекционных болезней.
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