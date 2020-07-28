В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 395, общее количество инфицированных достигло 823 515. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост неделю не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 150 против 85 днем ранее, всего умерли 13 504 человека. По информации штаба, общее число умерших составило 1,64% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 888, всего выздоровели 612 217 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 74% от общего числа заразившихся.