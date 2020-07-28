В Китае возобновили работу кинотеатры, которые были на несколько месяцев закрыты в связи с пандемией коронавируса. Это произошло в регионах, имеющих низкий риск заражения COVID-19, на прошлой неделе.

По состоянию на 26 июля в Поднебесной было открыто без малого 5 тыс. кинотеатров - это примерно 44% от общего их количества в стране. Ради соблюдения требований социальной дистанции все возобновившие работу кинозалы пока что работают лишь на 30% мощности.

При этом в дебютный после рестарта уикенд лидером китайского проката стали голливудские блокбастеры - "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим, а также "Бладшот", главную роль в котором исполнил Вин Дизель. Общие сборы прошедших выходных в Китае составили $12,6 млн - с учетом всех обстоятельств показатель весьма обнадеживающий.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее как в Китае выглядят кинотеатры после пандемии.