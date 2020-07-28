https://news.day.az/world/1257138.html В Украине вновь растет число зараженных коронавирусом
В Украине вновь растет число зараженных коронавирусом
За последние сутки в Украине коронавирус выявлен у 919 человек. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Киеве, Иваново-Франковской и Львовской областях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Число зараженных коронавирусом в стране достигло 66 тыс. 575 человек. Общее число скончавшихся от вируса составляет 1629 человек, 36 тыс. 744 больных выздоровели и выписаны домой.
Отметим, что из-за ухудшения ситуации, связанной с коронавирусом, в Украине срок карантина продлен до 31 августа.
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