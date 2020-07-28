https://news.day.az/world/1257244.html На Гавайях бушует ураган Дуглас - ФОТО - ВИДЕО
На Гавайях бушует ураган Дуглас - ФОТО - ВИДЕО
В американском штате Гавайи ураган Дуглас ослаб до тропического шторма.
Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В центральной части Тихого океана у Гавайских островов проходит ураган Дуглас. Скорость ветра внутри урагана Дуглас в ночь на понедельник достигала почти 140 километров в час. Во вторник сила урагана ослабла до уровня шторма.
Тропический шторм Дуглас движется в западном направлении со скоростью 20 километров в час, порывы ветров достигают 110 километров в час.
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