На Гавайях бушует ураган Дуглас

В американском штате Гавайи ураган Дуглас ослаб до тропического шторма.

Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В центральной части Тихого океана у Гавайских островов проходит ураган Дуглас. Скорость ветра внутри урагана Дуглас в ночь на понедельник достигала почти 140 километров в час. Во вторник сила урагана ослабла до уровня шторма.

Тропический шторм Дуглас движется в западном направлении со скоростью 20 километров в час, порывы ветров достигают 110 километров в час.