Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса. Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там. В эфире канала "Россия 24" ситуацию оценил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Если клиницисты говорят, что это нечто более агрессивное, есть основания им верить, - сказал эксперт. - Ведь эволюция в природе никогда не останавливается, и она на человеке не остановилась, а вирусам миллиарды лет, они живут и эволюционируют. Они приспосабливаются очень быстро".

"Если вдруг уже та иммунная прослойка, которая есть во многих странах, в том числе и у нас в России, будет сдерживать его и не будет повторных заболеваний даже первой разновидностью, есть большой шанс, что широкого распространения новый вирус не получит", - отметил врач.

По его словам, Вьетнаму сейчас надо срочно проводить тестирование на антитела и смотреть, кто уже переболел COVID-19.

На вопрос о том, может ли новый штамм вируса распространиться за пределы региона, где его обнаружили, ответил доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев.

"Вьетнам уже нашел нулевого пациента. Вьетнам сейчас говорит о том, что этот нулевой пациент прошел целых три больницы, и Вьетнам сейчас проводит изоляцию. 80 тысяч туристов Вьетнам изолировал. Полностью заизолировал город, проводит карантинные мероприятия в целом городе, - отметил он. - Но вполне возможно с учетом того, что нулевой пациент прошелся по трем городским больницам, вирус широко распространится. Так же, как и китайский".

Еделев напомнил, что на прошлой неделе была построена математическая модель вируса, которая доказала, что в агрессивной форме он может повысить свою вирулентность, агрессивность, в восемь раз.

"Если вирус пойдет по пути повышения агрессивности, то мы столкнемся со второй волной этого вируса, гораздо более опасной, чем первая", - заключил он.