В Петербурге столкнулись и сошли с рельсов поезда

Электровозы двух грузовых составов, задев друг друга, сошли с железной дороги на станции "Купчинской", очевидцы сообщают о пострадавшем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Мегаполис Онлайн, ЧП произошло сегодня, 28 июля в 14.39 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вне рельсов на земле оказались столкнувшиеся электровозы поездов №3812 и №1255, а также один пустой полувагон. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, один человек получил травмы, его увезли на скорой в больницу.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги опровергают эту информацию.

"В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано". - сообщают в ОЖД.

Сейчас специалисты спецслужб и ОЖД разбирают образовавшийся на месте аварии разгром.

"На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский", - передают железнодорожники.

Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту, добавляют в МЧС.