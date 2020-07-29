Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNBC.

Гейтс назвал безумием интервал времени между взятием анализов на коронавирус и получением результатов, что в США обычно занимает более 48 часов. По его мнению, в таком случае проведенный тест - пустая трата времени и ресурсов. Он подчеркнул, что никто не должен платить за метод диагностики, когда результаты приходят в течении семи дней, так как люди в это время продолжают инфицировать других.

В июне Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все "необоснованные" теории заговора с его участием. "Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно", - пояснил миллиардер.

Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" заподозрил Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал "Россия 24" не показал повторы выпуска под названием "У кого в кармане государство?", из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Кроме того, видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении уничтожить 15 процентов жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube.