В Казахстане за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 544 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 86 192.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила в среду межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 56,6 тысячи. В стране зафиксированы 793 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1 544 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 784, бессимптомных носителей - 760", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (271) и Нур-Султане (250).