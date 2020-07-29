Более 20 штатов США попали в «красную зону» из-за COVID-19

В Соединенных Штатах 21 штат находится в "красной зоне" из-за большого числа заболевших коронавирусом, передает The New York Times со ссылкой на федеральный отчет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К "красной зоне " относятся штаты, в которых зарегистрировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек за последнюю неделю.

По последним данным, в число таких штатов входят Алабама, Аризона, Канзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Невада, Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта и Висконсин.

Власти призывают ужесточить ограничения в перечисленных штатах, а также рекомендуют ввести там обязательное ношение масок.

Только один штат - Вермонт - находится в "зеленой зоне", где регистрируется менее 10 случаев заболевания на 100 тысяч человек в неделю. Все остальные штаты страны находятся в "желтой зоне", при этом несколько из них имеют отдельные районы, соответствующие критериям "красной зоны".