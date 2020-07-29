Жесткие меры не помогли Вьетнаму избежать второй волны коронавируса

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали медики во вьетнамском городе Дананг. Об этом сообщили в правительстве страны. За последние 5 дней в регионе выявили около 30 заболевших. Из-за вспышки эпидемии власти начали эвакуацию 80 тысяч туристов, приехавших на отдых, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Перемещения по улицам только в случае необходимости, общественный транспорт остановлен, больше двух человек не собираться, маски, социальная дистанция обязательны. Курортный город Дананг блокирован от остальной части Вьетнама. После эвакуации 80 тысяч туристов воздушное и наземное сообщение с ним прекращено.

Жесткие превентивные меры - это то, что позволило Вьетнаму весной полностью остановить распространение коронавируса. 99 дней в стране не было зафиксировано ни одного нового случая. Хотя заболевших в Дананге пока немногим более 20, местные власти пытаются мобилизовать все силы, чтобы погасить этот очаг и не дать ему спровоцировать массовое распространение.

Заболевшего COVID-19 британского пилота Стивена Кэмерона здесь называют "самым тяжело больным пациентом Азии". Во Вьетнаме, где за все время не было ни одной смерти от коронавируса, за лечением британца следила вся страна, а его выздоровление стало одной из главных новостей местных телеканалов.

"Десять недель я был на системе жизнеобеспечения. Это не шутки. Это очень серьезно. Людям нельзя относиться к этому легкомысленно", - говорит Стивен Кэмерон.

По словам медиков, новые случаи COVID-19 в Дананге вызваны новым типом коронавируса. Он гораздо агрессивнее и размножается быстрее, чем тот, который вьетнамцам удалось подавить три месяца назад. Как бы то ни было, вспышка во Вьетнаме совпала с возобновлением роста числа заболевших по всему миру.

"Имеем ли мы дело с очередным пиком первой волны или это вторая волна - на самом деле это не тот, вопрос, который мы должны задавать. Главный вопрос - насколько сильное давление вы можете оказать на вирус", - говорит исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Уже свыше 15 тысяч человек во Вьетнаме взяты в карантин. До сих пор не установлено, как вирус попал в страну, которая все это время держала границы закрытыми. Не исключено, что его завезли нелегальные мигранты. Поиск "нулевого пациента" здесь считают ключевой задачей для того, чтобы разорвать цепочку заражений.