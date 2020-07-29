В Турции принят законопроект об усилении контроля за соцсетями

Великое национальное собрание Турции приняло законопроект об усилении контроля за иностранными социальными сетями. Об этом сообщил в среду телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, данное решение обяжет иностранные компании, в частности Facebook, Twitter, Instagram, открыть свои представительства в Турции. Такие юридические лица будут нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также будут обязаны принимать меры для пресечения распространения подобной информации.

Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то Анкара намерена ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного закрытия доступа к ним в Турции.

Инициаторами данного законопроекта выступили правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения. Критика со стороны правящей элиты на иностранные соцсети обрушилась в конце июня после того, как министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, который также является зятем президента Тайипа Эрдогана, опубликовал в Twitter сообщение о рождении четвертого ребенка. Кроме положительных, он получил массу негативных комментариев.