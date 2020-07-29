Великобритания заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса у Sanofi и GSK

Соединенное Королевство подписало соглашение о поставке 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Об этом сообщило в среду британское министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что уже летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения, а также социального обеспечения, и британцы с хроническими заболеваниями. По словам главы ведомства Алока Шармы, "исключительно важно как можно скорее получить доступ к разнообразным разрабатываемым перспективным вакцинам, таким как GSK и Sanofi, чтобы найти наиболее эффективную для защиты населения и спасения жизней".

Компании Sanofi и GlaxoSmithKline планируют начать клинические испытания вакцины, основанной на технологии рекомбинации ДНК, которая уже применяется при создании антигриппозных вакцин, в сентябре этого года и выпустить ее в продажу в первом полугодии 2021 года. По заверению французской корпорации, вакцина будет "эффективной и надежной" и станет производиться в больших объемах. В Sanofi уверены, что корпорация, в случае успешного прохождения вакциной испытаний, сможет производить до 1 млрд доз в год.

Одновременно Sanofi ведет разработку и другой вакцины от коронавируса в сотрудничестве с биотехнологической компанией Translate Bio. Данная вакцина создается методом переноса фрагмента РНК, генетического кода вируса. Ее клинические испытания первой фазы запланированы на период до конца года. В случае их успеха компания надеется сертифицировать вакцину во втором полугодии 2021 года и производить в дальнейшем от 90 млн до 360 млн доз в год.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего по числу летальных исходов. По сведениям Минздрава, инфицированы свыше 300 тыс. человек, из которых более 45,8 тыс. умерли. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли.