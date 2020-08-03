Пандемия - это репетиция биологической войны

Пандемия COVID-19 стала проверкой российской системы здравоохранения на прочность,

Об этом заявил в интервью Forbes директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны", - сказал он. По словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований.

К последствиям распространения коронавирусной инфекции, в том числе большому количеству пациентов, оказались готовы не все государства, считает Рошаль. По его мнению, одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения является Германия, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.

В России, заявил врач, в борьбу с коронавирусом "включились все, включая президента и правительство". По его словам, низкие показатели по числу летальных исходов от COVID-19 в стране связаны со своевременным введением ограничений на въезд и мерами внутреннего контроля. Он также отметил невысокую плотность населения, за исключением Москвы и Подмосковья.

В вопросе введения ограничений, связанных с коронавирусом, важно "не перегнуть палку", считает Рошаль. "С одной стороны, погибают люди, но, с другой стороны, нам нужно внимательно думать о том, что будет происходить с нашей экономикой - с заводами, фабриками, малым, средним и крупным бизнесом", - заявил он, отметив, что необходимо избежать угрозы экономического коллапса.

По его словам, в Россию "пришла не одна напасть, а две напасти": помимо вируса отягощающим для страны стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление рубля. "Нам важно не потерять промышленную кооперацию", - считает Рошаль. Он отметил, что важно не потерять экономические связи, так как ущерб от этого будет более ощутимым, чем от вируса, "который приходит и уходит".