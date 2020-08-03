В итальянской Генуе открыли новый мост

В Генуе спустя два года после обрушения моста, при котором погибли более 40 человек, в присутствии президента Италии открыли новый мост, сообщает в понедельник Associated Press.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, незадолго до церемонии прошел сильный дождь, и после его окончания над ближайшими холмами растянулась радуга. Открытие моста началось с гимна, после чего были зачитаны имена погибших.

Родственники 43 жертв обрушения моста бойкотировали церемонию открытия, объяснив это президенту Италии Серджо Маттарелле тем, что компания, обслуживавшая рухнувший мост, какое-то время продолжит обслуживать и новый, хотя вероятной причиной обрушения называют как раз то, что техническое обслуживание моста оставляло желать лучшего. Спасатели, которые в день трагедии доставали людей из-под обломков, присоединились к бойкоту мероприятия из солидарности к семьям погибших.

Мост в Генуе обрушился 14 августа 2018 года, в результате погибли более 40 человек и около 20 получили травмы. Рухнувшая конструкция была построена в 1960-х годах, и ее состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.