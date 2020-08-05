https://news.day.az/world/1259360.html На западе Канады началась эвакуация
На западе Канады началась эвакуация
Лесные пожары стали причиной эвакуации населения на юге тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.
В настоящее время леса горят рядом с северной частью города Принстон, население которого составляет более 2,8 тыс. человек. Площадь возгорания сейчас оценивается в 20 га. В опасной зоне оказались более 40 жилых домов, жители которых получил приказ на срочную эвакуацию. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
По данным местной противопожарной службы, пожар начался в минувшую субботу из-за удара молнии.
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