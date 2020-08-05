На западе Канады началась эвакуация

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения на юге тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

В настоящее время леса горят рядом с северной частью города Принстон, население которого составляет более 2,8 тыс. человек. Площадь возгорания сейчас оценивается в 20 га. В опасной зоне оказались более 40 жилых домов, жители которых получил приказ на срочную эвакуацию. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным местной противопожарной службы, пожар начался в минувшую субботу из-за удара молнии.