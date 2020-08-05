https://news.day.az/world/1259725.html Коронавирусом за сутки заразились более 200 тысяч человек на планете
Коронавирусом за сутки заразились более 200 тысяч человек на планете
Число заражений коронавирусом возросло более чем на 206 тыс, погибли свыше 5 тыс. пациентов, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным организации, к настоящему времени коронавирус был подтвержден у 18 354 342 человек в мире. Жертвами пандемии стали 696 147 человек, в том числе 5 116 - за последние сутки.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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