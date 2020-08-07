Франция предлагает провести международную конференцию для помощи Ливану

Франция предлагает в ближайшие дни провести международную конференцию по финансированию помощи Ливану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в ливанскую столицу.

"В ближайшие дни мы организуем <...> международную конференцию по поддержке и помощи Бейруту и ливанскому народу с целью мобилизовать финансовые ресурсы" - заявил Макрон. Он добавил, что по линии МИД уже начата соответствующая подготовительная работа.

Французский лидер не уточнил место проведения мероприятия. Вместе с тем, по его словам, в конференции должны принять участие "американцы, европейцы и страны региона". В первую очередь он рассчитывает на финансирование поставок медикаментов и продовольствия наиболее пострадавшим от взрыва. "На местах должно быть четкое и прозрачное руководство, чтобы вся помощь от Франции, а также международная, была доставлена населению, неправительственным организациям и нуждающимся в ней командам на местах, чтобы не было никакой возможности злоупотребления", - подчеркнул он.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Экономическая ситуация в Ливане и до этого была тяжелой. В марте премьер-министр Хасан Диаб объявил финансовый дефолт. Ранее Бейрут обратился в МВФ за кредитом в $10 млрд, но в начале июля переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в Ливане.