https://news.day.az/world/1260097.html В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 220 тысяч
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 220 тысяч
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 14 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 798.
Об этом, как передает в четверг Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 237 265, за прошедшие 24 часа 1 153 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 220 546.
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