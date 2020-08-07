В России выявлен 5 241 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в России выявлен 5 241 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az на Gazeta.ru

За сутки скончались 119 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 7 235 человек, указано в сообщении.

Общее число выявленных в России случаев заболевания достигло 877 135, из них 14 725 - с летальным исходом. Вылечились 683 592 человека.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.