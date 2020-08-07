Названа дата проведения международной видеоконференции по оказанию помощи Ливану

Международная конференция по оказанию помощи Ливану для ликвидации последствий взрыва пройдет в воскресенье, 9 августа, в формате видеоконференции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Конференция доноров помощи Ливану пройдет в воскресенье в видеоформате. Она будет организована Францией и направлена на сбор экстренной помощи Ливану для ликвидации последствий катастрофы, - сказал он. - Ливан столкнулся с тяжелейшим кризисом и нуждается в экстренной помощи".

Мамер подчеркнул, что ЕС на этой конференции будут представлять глава Европейского совета Шарль Мишель и еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич. Он не назвал других участников конференции или деталей ее проведения, подчеркнув, что с этими вопросами необходимо обращаться к организаторам - правительству Франции.

Мамер отметил, что ЕС уже направил в Ливан группу спасателей и объявил о выделении помощи в €33 млн. Кроме того, Брюссель призвал государства сообщества активизировать выделение Бейруту дополнительных средств.