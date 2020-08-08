Определены страны с самыми высокими темпами заболеваемости коронавирусом. Ими оказались Индия, Колумбия и Аргентина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в Колумбии, занимающей девятое место в мире, количество инфицированных увеличилось за неделю на 25 процентов, до 357,7 тысячи. В Индии рост составил 23,5 процента, а общее число заболевших превысило 2 миллиона. По этому показателю страна находится на третьей позиции в мире.

В Аргентине заразившихся на этой неделе стало на 23 процента больше, всего с начала эпидемии в стране коронавирусная инфекция была подтверждена у 228 тысяч человек. Темпы заболеваемости держатся в Аргентине выше 20 процентов уже второй месяц.

При этом за последние семь дней число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 1,8 миллиона. Это максимальный показатель недельного прироста за все время пандемии. Эпицентрами распространения инфекции все еще остаются Америка и Азия, особенно тяжелая ситуация складывается в латиноамериканских государствах.

4 августа Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует. Он призвал все страны неукоснительно соблюдать меры в области здравоохранения, граждан - носить маски, которые, по словам Гебрейсеуса, должны стать символом солидарности во всем мире.