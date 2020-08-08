В Ливане зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений

По меньшей мере 279 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951.

Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

В четверг Фирас Абиад, директор больницы при Университете имени Рафика Харири, отметил, что в ближайшие 10-15 дней в Ливане может вырасти число новых случаев заражения коронавирусом ввиду переполненности больниц и центров сдачи крови после взрыва в Бейруте. Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового типа, по его словам, в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства.