В Италии зафиксирован всплеск случаев заражения COVID-19

В Италии суточное число случаев заражения коронавирусом выросло на 38%. Об этом, в пятницу, 7 августа, сообщило AP.

Как сообщает СМИ, только за последние сутки в стране выявили 552 заразившихся коронавирусом - такого высокого суточного прироста в ней не было с конца мая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Около трети новых случаев COVID-19 приходится на область Венето, которая в свое время стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За день в ней провели около 16,5 тестов на коронавирус.



По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у тех жителей, которые недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.



"Отпуск - это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже несколько недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него", - заявил он.