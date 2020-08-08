Британская авиакомпания British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как заявили телеканалу Sky News представители профсоюза Unite, в компании планируют в ближайшие дни уменьшить численность своего 42-тысячного штата на 10,7 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

British Airways в пятницу объявила о том, что достигла договоренности с шестью тысячами сотрудников, которые добровольно согласились на сокращение. В Unite ожидают, что сверх того компания уведомит о предстоящем увольнении еще более четырех тысяч человек. В профсоюзе утверждают, что те сотрудники компании, которые сохранят свои места, будут проинформированы о необходимости перезаключить трудовые соглашения, согласившись на существенное уменьшение окладов, которое в некоторых случаях составит 50%. В самой компании, впрочем, заявляют, что речь не будет идти о столь существенном снижении зарплат, а многим из сокращенных сотрудников впоследствии будет предложено вернуться на работу.

"Опубликованные на прошлой неделе финансовые итоги полугодия ясно показывают, насколько сильно пандемия COVID-19 отразилась на нашем бизнесе. Нам приходится принимать сложные решения и идти на любые меры, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест. Мы никогда не предполагали, что окажемся в ситуации, когда нам придется так сильно сокращать штат. К настоящему моменту больше 6 тыс. наших коллег согласились добровольно покинуть BA", - говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

Как указывают в Unite, больше четырех тысяч человек, которые добровольно покинут компанию - бортпроводники.