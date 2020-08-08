На месте жесткой посадки самолета в Индии обнаружены черные ящики - ВИДЕО
На месте жесткой посадки пассажирского лайнера в индийском городе Кожикоде были обнаружены бортовые самописцы, передает Day.Az со ссылкой на Звезду
Уточняется, что поисково-спасательная группа также извлекла бортовые регистраторы полетной и речевой информации.
Для расследования обстоятельств произошедшего на место прибыла группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии, передает телеканал NDTV.
Пассажирский самолет Boeing-737 следовал из Дубая в Кожикоде в пятницу, 7 августа. Из-за сложных погодных условий при посадке судно выкатилось за пределы ВПП, после чего корпус развалился на две части.
По последним данным, в результате трагедии жертвами оказались 20 человек, свыше сотни получили травмы различной степени тяжести.
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