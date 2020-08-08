В Ливане зафиксирован всплеск заражения COVID-19

По меньшей мере 279 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ливане за минувшие сутки, общее число инфицированных достигло 5 951. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Уточняется, что это максимальный суточный прирост числа инфицированных с момента начала пандемии в стране. Общее число выздоровевших пациентов составило 2 042, умерли за все время пандемии 70 человек.

Как отметил директор больницы при Университете имени Рафика Харири Фирас Абиад, в ближайшее время число инфицированных - будет расти.

"Коллективный иммунитет к заболеванию, вызываемому коронавирусом нового, типа в Ливане ослабнет по сравнению с ситуацией, которая была до катастрофы. Это в свою очередь будет иметь средне- и долгосрочные последствия для государства", - заявил Абиад.