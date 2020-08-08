В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 132 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 132 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 18 264 человек.

За последние сутки в Иране было выявлено 2 125 новых случаев заражения, общее число инфицированных COVID-19 достигло 324 692 человек.