https://news.day.az/world/1260684.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 132 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 132 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 132 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 18 264 человек.
За последние сутки в Иране было выявлено 2 125 новых случаев заражения, общее число инфицированных COVID-19 достигло 324 692 человек.
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