Затонуло судно, доставившее аммиачную селитру в Бейрут

Судно Rhosus, доставившее в столицу Ливана в Бейрут груз аммиачной селитры, которая могла стать причиной мощнейшего взрыва, затонуло у северной части бейрутского порта в начале 2018 года, пишет газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Rhosus в сентябре 2013 года вышел из грузинского Батуми и взял курс на Мозамбик, куда должен был доставить груз. Однако в Бейруте судну пришлось сделать незапланированную остановку, чтобы забрать дополнительный груз, чтобы доставить его в Иорданию. По словам бывшего капитана судна Бориса Прокошева, экипажу нужно было добыть денег, чтобы заплатить за проход через Суэцкий канал.

Однако летом 2014 года администрация порта Бейрута судно конфисковала, обнаружив многочисленные недостатки. Членов экипажа отпустили, а Rhosus бросили в порту. В 2015 году, по информации The New York Times, судно передвинули примерно на 300 метров вверх, чтобы оно не мешало движению других судов. В феврале 2018 года Rhosus стал тонуть и в течение нескольких дней погрузился под воду полностью.

В результате разрушительного взрыва в районе морского порта Бейрута 4 августа погибли, по последним данным, 154 человека, около 5 тысяч получили ранения. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате взрыва в порту Бейрута без вести пропали более 60 человек.